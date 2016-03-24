芝加哥期市：CBOT玉米期货小升，受助于假期前的技术性买盘

路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小涨，交易商称，受周五假期前的少量技术性买盘提振。

本周玉米 上涨约0.75%，连升第三周。

尽管玉米市场收涨，但上周美国玉米出口销售低于分析师预估区间的低端。

交投最活跃的CBOT-5月玉米 收涨1-1/2美分，报每蒲式耳3.70美元，略低于上周峰值3.72美元。一分析师称，如果该合约触及3.73美元，将引发进一步买入。

美国和全球玉米供应充足，分析师普遍预计，3月31日公布的美国农业部年度种植报告将上调美国玉米种植面积预估。

但投资者出脱部份在本月稍早建立的空头头寸，当时投机商持有创纪录高位的净玉米空头头寸。CME Group数据显示，本周玉米未平仓合约一度降至约三周最低水准，反映玉米市场有回补空头，在周三交易日后，未平仓合约小幅上升，至134.3万口。

今日CBOT玉米期货成交量预计为215,508口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)