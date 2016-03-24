芝加哥期市：CBOT玉米期货小升，受助于假期前的技术性买盘

欧洲汇市：英镑回落，上日录得至少1998年来最大单日涨幅
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透芝加哥3月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四小涨，交易商称，受周五假期前的少量技术性买盘提振。
本周玉米 上涨约0.75%，连升第三周。
尽管玉米市场收涨，但上周美国玉米出口销售低于分析师预估区间的低端。
交投最活跃的CBOT-5月玉米 收涨1-1/2美分，报每蒲式耳3.70美元，略低于上周峰值3.72美元。一分析师称，如果该合约触及3.73美元，将引发进一步买入。
美国和全球玉米供应充足，分析师普遍预计，3月31日公布的美国农业部年度种植报告将上调美国玉米种植面积预估。
但投资者出脱部份在本月稍早建立的空头头寸，当时投机商持有创纪录高位的净玉米空头头寸。CME Group数据显示，本周玉米未平仓合约一度降至约三周最低水准，反映玉米市场有回补空头，在周三交易日后，未平仓合约小幅上升，至134.3万口。
今日CBOT玉米期货成交量预计为215,508口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透伦敦1月18日 - 英镑周三回落，英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)昨日阐述退欧计划后，英镑创至少1998年来最大单日涨幅，投资者今日锁定获利。
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
RMBS为住房抵押贷款支持证券 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选