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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 06:02 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          75.86    -0.70    -0.91   2283862
    京东                26.36    -0.38    -1.42   7918068
    新浪              46.92    +0.16    +0.34    476639
    搜狐              49.89    +0.24    +0.48    185444
    网易             144.48    -1.28    -0.88    756839
    百度             184.86    +1.02    +0.55   1649608
    
    台湾
    台湾积体电路       25.73    +0.05    +0.19   1249770
    联电                2.11    +0.02    +0.96    231333
    日月光              5.76    +0.03    +0.52    249883
    硅品精密           8.17    +0.80   +10.85   6103105
    和信超媒体         2.85    -0.03    -1.02     24396
    友达                2.86    -0.08    -2.72    122300
    中华电信           33.84    +0.38    +1.14     66107
    台湾国际航电      38.97    -0.36    -0.92    787489
    
    香港
    中国移动           54.35    +0.57    +1.06    248420
    中国联通           12.81    +0.10    +0.79    108715
    中国电信           50.89    +1.00    +2.00     15748
    中芯国际            4.40    -0.04    -0.90      3368
    电讯盈科         6.24    -0.07    -1.03       260
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 孙茉莉; 审校 徐文焰)

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