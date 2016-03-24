《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月24日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 75.86 -0.70 -0.91 2283862 京东 26.36 -0.38 -1.42 7918068 新浪 46.92 +0.16 +0.34 476639 搜狐 49.89 +0.24 +0.48 185444 网易 144.48 -1.28 -0.88 756839 百度 184.86 +1.02 +0.55 1649608 台湾 台湾积体电路 25.73 +0.05 +0.19 1249770 联电 2.11 +0.02 +0.96 231333 日月光 5.76 +0.03 +0.52 249883 硅品精密 8.17 +0.80 +10.85 6103105 和信超媒体 2.85 -0.03 -1.02 24396 友达 2.86 -0.08 -2.72 122300 中华电信 33.84 +0.38 +1.14 66107 台湾国际航电 38.97 -0.36 -0.92 787489 香港 中国移动 54.35 +0.57 +1.06 248420 中国联通 12.81 +0.10 +0.79 108715 中国电信 50.89 +1.00 +2.00 15748 中芯国际 4.40 -0.04 -0.90 3368 电讯盈科 6.24 -0.07 -1.03 260 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 孙茉莉; 审校 徐文焰)