《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--3月24日

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 75.86 -0.70 -0.91 2283862 京东 26.36 -0.38 -1.42 7918068 新浪 46.92 +0.16 +0.34 476639 搜狐 49.89 +0.24 +0.48 185444 网易 144.48 -1.28 -0.88 756839 百度 184.86 +1.02 +0.55 1649608 台湾 台湾积体电路 25.73 +0.05 +0.19 1249770 联电 2.11 +0.02 +0.96 231333 日月光 5.76 +0.03 +0.52 249883 硅品精密 8.17 +0.80 +10.85 6103105 和信超媒体 2.85 -0.03 -1.02 24396 友达 2.86 -0.08 -2.72 122300 中华电信 33.84 +0.38 +1.14 66107 台湾国际航电 38.97 -0.36 -0.92 787489 香港 中国移动 54.35 +0.57 +1.06 248420 中国联通 12.81 +0.10 +0.79 108715 中国电信 50.89 +1.00 +2.00 15748 中芯国际 4.40 -0.04 -0.90 3368 电讯盈科 6.24 -0.07 -1.03 260 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 孙茉莉; 审校 徐文焰)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。