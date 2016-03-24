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市场报道 | 2016年 3月 25日 星期五 06:11 BJT

《美国重要政经日程》--3月25日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    1230 - 商务部公布美国第四季国内生产总值(GDP)终值以及第四季企
业获利初值
    
    1600 - 农业部公布生猪存栏数据
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 孙国玉；审校 徐文焰)

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