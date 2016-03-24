澳新经济指标预测--3月25日-4月1日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月25日(五) 暂无重要数据公布。 3月28日(一) 暂无重要数据公布。 3月29日(二) 2145 新西兰建筑许可 2月 -- -8.2% 3月30日(三) 暂无重要数据公布。 3月31日(四) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 2月 -- 7.1% 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 2月 -- +3.1% 0030 澳洲民间部门信贷 2月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 2230 澳洲AIG制造业指数 3月 -- 53.5 4月1日(五) 暂无重要经济数据。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 孙茉莉)