澳新经济指标预测--3月25日-4月1日****

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月25日(五) 暂无重要数据公布。 3月28日(一) 暂无重要数据公布。 3月29日(二) 2145 新西兰建筑许可 2月 -- -8.2% 3月30日(三) 暂无重要数据公布。 3月31日(四) 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 2月 -- 7.1% 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 2月 -- +3.1% 0030 澳洲民间部门信贷 2月 -- +0.5% 房屋信贷 -- +0.5% 2230 澳洲AIG制造业指数 3月 -- 53.5 4月1日(五) 暂无重要经济数据。 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 孙茉莉)
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。