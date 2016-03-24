日韩经济指标预测--3月25日-4月1日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月24日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +0.1% 持平 整体CPI -- 持平 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 -0.2% -0.1% 整体CPI -- +0.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,973 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超15,832 3月25日(五) 暂无重要经济数据预定公布 3月28日当周 3月28日(一) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -- -3.1% 所有家庭支出(较前月) -- -0.6% 2330 日本求才求职比 2月 -- 1.28 失业率 -- 3.2% 2330 日本零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.1% 3月29日(二) 2350 日本工业生产 2月初值 -- +3.7% 一个月预估值 -- -5.2% 两个月预估值 -- +3.1% 3月30日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- -1.9% 工业生产(较上月) -- -1.8% 服务业产出(较前月) -- -0.9% 3月31日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- -13.8% 房屋开工(较上年同期) -- +0.2% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.3% 2300 韩国经常账收支(亿美元) 2月 -- 盈余112.7 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 -- 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 -- 正25 央行短观小型制造业景气判断指数 -- 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 -- 正5 央行短观大型企业资本支出预估 -- +10.8% 央行短观小型企业资本支出预估 -- -0.2% 4月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 -- -12.2% 进口(较上年同期) -- -14.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差74.0 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 48.7 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结