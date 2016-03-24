日韩经济指标预测--3月25日-4月1日****

标题新闻：阿里巴巴主席马云在出席达沃斯世界经济论坛期间称中美将不会陷入贸易战
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月24日(四) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 +0.1% 持平 整体CPI -- 持平 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 -0.2% -0.1% 整体CPI -- +0.1% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超8,973 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超15,832 3月25日(五) 暂无重要经济数据预定公布 3月28日当周 3月28日(一) 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 2月 -- -3.1% 所有家庭支出(较前月) -- -0.6% 2330 日本求才求职比 2月 -- 1.28 失业率 -- 3.2% 2330 日本零售销售(较上年同期) 2月 -- -0.1% 3月29日(二) 2350 日本工业生产 2月初值 -- +3.7% 一个月预估值 -- -5.2% 两个月预估值 -- +3.1% 3月30日(三) 2300 韩国工业生产(较上年同期) 2月 -- -1.9% 工业生产(较上月) -- -1.8% 服务业产出(较前月) -- -0.9% 3月31日(四) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 2月 -- -13.8% 房屋开工(较上年同期) -- +0.2% 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 -- +0.5% (较上年同期) -- +1.3% 2300 韩国经常账收支(亿美元) 2月 -- 盈余112.7 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第一季 -- 正12 央行短观大型非制造业景气判断指数 -- 正25 央行短观小型制造业景气判断指数 -- 零 央行短观小型非制造业景气判断指数 -- 正5 央行短观大型企业资本支出预估 -- +10.8% 央行短观小型企业资本支出预估 -- -0.2% 4月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 3月初值 -- -12.2% 进口(较上年同期) -- -14.6% 贸易收支(亿美元) -- 顺差74.0 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 48.7 (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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路透伦敦1月18日 - 期铜周三回稳，昨日录得一个月来最大单日跌幅，当日美国当选总统特朗普说美元汇率过强，令投资者惴惴不安。