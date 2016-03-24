美国与加拿大经济指标预测--3月25日-4月1日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月25日(五) 1230 美国企业获利 第四季初值 -2.5% -1.7% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季终值 +1.0% +1.0% 最终销售 +1.3% +1.2% 消费者支出 -- +2.0% GDP平减指数 +0.9% +1.0% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.4% +0.4% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% 3月28日当周 3月28日(一) 1230 美国商品贸易收支(亿美元) 2月初值 -- 逆差622.3 1230 美国实质个人支出(较前月) 2月 -- +0.4% 个人所得(较前月) +0.1% +0.5% 经调整后的个人支出 +0.1% +0.5% 核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.3% (较上年同期) -- +1.7% PCE物价指数(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 2月 +1.0% -2.5% 1430 美国达拉斯联储制造业活动指数 3月 -- 负31.80 3月29日(二) 1230 加拿大生产者物价指数(较前月) 2月 -0.2% +0.5% (较上年同期) -- +1.7% 1300 美国标普/Case-Shiller经季调房价指数(较前月) 1月 +0.7% +0.8% 未经季节调整房价指数(较前月) -- 持平 房价指数(较上年同期) +5.9% +5.7% 1400 美国消费者信心指数 3月 94.0 92.2 3月30日(三) 1215 美国ADP民间就业岗位变动(万个) 3月 增加19.4 增加21.4 3月31日(四) 1130 美国Challenger企业计划裁员岗位(个) 3月 -- 61,599 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 1月 +0.3% +0.2% 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 3月 50.0 47.6 4月1日(五) 1230 美国非农就业岗位(万人) 3月 增加20.5 增加24.2 民间就业岗位(万人) 增加19.7 增加23 制造业就业岗位(万人) 增加0.3 减少1.6 政府部门就业岗位(万人) -- 增加1.2 失业率 4.9% 4.9% 平均时薪(较前月) +0.2% -0.1% 每周平均工时 34.5 34.4 劳动力就业参与率 -- 62.9% 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 3月 -- 49.4 1345 美国Markit制造业PMI 3月终值 -- 51.4 1400 美国建筑支出(较前月) 2月 持平 1.5% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 3月 51.0 49.5 制造业投入物价分项指数 -- 38.5 制造业就业分项指数 -- 48.5 制造业新订单分项指数 -- 51.5 1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月终值 90.5 90.0 现况指数 -- 105.6 预期指数 -- 80.0 1730 美国汽车销量年率(万辆) 3月 1,760 1,754 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李爽 审校 王兴亚)