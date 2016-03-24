巴西经济：财长称经济将于10月左右重新开始增长

南非汇市：兰特走低，此前发布的数据显示通胀跳升
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透圣保罗3月24日 - 巴西财政部长巴博萨(Nelson Barbosa)周四对国营新闻频道NBR表示，目前陷入深度衰退的巴西经济，应会在年中左右开始稳定，然后到10月前再度开始扩张。
巴博萨在访谈中表示，透过立法的方式推迟削减预算支出，并推进各州债务减免计划，是重新带动增长不可或缺的做法。他对NBR表示，如果这些能获得国会批准，政府将具备“必要的工具”来协助引领巴西走出衰退。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
1550 GMT，兰特兑美元 下跌0.26%，报13.5000，兰特在尾盘持稳，盘中低见13.6050，因数据显示消费者物价连续第四个月上升后，投资者抛售兰特。
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选