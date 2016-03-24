巴西经济：财长称经济将于10月左右重新开始增长

路透圣保罗3月24日 - 巴西财政部长巴博萨(Nelson Barbosa)周四对国营新闻频道NBR表示，目前陷入深度衰退的巴西经济，应会在年中左右开始稳定，然后到10月前再度开始扩张。

巴博萨在访谈中表示，透过立法的方式推迟削减预算支出，并推进各州债务减免计划，是重新带动增长不可或缺的做法。他对NBR表示，如果这些能获得国会批准，政府将具备“必要的工具”来协助引领巴西走出衰退。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)