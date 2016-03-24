表格：韩国第四季GDP修正后较前季增0.7%，较上年同期增3.1%

路透首尔3月25日 - 下表为韩国央行周五公布的修正后的2015年10-12月国内生产总值( GDP)数据细节： 较前季变动百分比，经季节调整： 修正值 *初估值 GDP成长率 0.7 0.6 各产业成长率: 农林渔业 -2.6 -1.4 制造业 0.7 0.6 建筑业 0.7 -0.4 服务业 0.7 0.8 按支出类别增长率： 民间消费 1.4 1.5 政府支出 1.0 1.2 设备投资 0.5 0.9 建筑投资 -2.4 -6.1 IP产品投资 0.7 0.3 商品和服务出口 2.1 2.1 商品和服务进口 3.2 2.8 较上年同期百分比变化： 修正值 *初估值 GDP成长率 3.1 3.0 各产业成长率: 农林渔业 -5.0 -4.5 制造业 2.4 2.3 建筑业 7.5 7.1 服务业 2.7 2.7 按支出类别增长率： 民间消费 3.3 3.2 政府支出 3.9 3.9 设备投资 3.9 3.5 建筑投资 7.5 7.3 IP产品投资 2.1 1.9 商品和服务出口 2.5 1.9 商品和服务进口 6.1 5.5 过去几季GDP成长率(百分比变化，经修正)： 较前季 较上年同期 2015年第三季 1.2 2.8 2015年第二季 0.4 2.2 2015年第一季 0.8 2.4 2014年第四季 0.3 2.7 2014年第三季 0.7 3.4 往年全年GDP成长率数据(百分比)： 2015年 2.6 2014年 3.3 2013年 2.9 2012年 2.3 2011年 3.7 注：*为1月26日公布的初值。(完)