《中国报摘》--中国证券报3月25日

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
* 头版头条:
--中国国务院总理李克强表示，今年将择机推出“深港通”，继续优化服务和财税金融体制等重点领域改革，全面推开营改增，推出按市场化方式的债转股。
* 其他:
--4月8日起，中国跨境电子商务零售进口税收政策有所调整。单次交易限值由行邮税政策中的1,000元人民币(港澳台地区800元)提高至2,000元，同时将个人年度交易限值设置为2万元。
--中国保监会数据显示，今年1-2月保险资金运用余额达11.54万亿元，较年初增长3.26%。其中，银行存款占比21.42%，债券占比34.36%；股票和证券投资基金占比13.79%；其他投资占30.43%。
--越秀交通基建周二(22日)在证券交易所发行10亿元债券，为首只交易所市场公募熊猫债。
--对于媒体报导的是否已经碰触相关监管比例，收购喜达屋酒店集团交易是否能够达成质疑，安邦保险集团人士表示，其投资行为遵循保监会等相关规定，且2016年度可进行的海外投资额度尚有充足空间。
--上海市委常委会提出，将依法依规整顿房地产市场秩序，严格依法处置违法违规行为。
--科达股份 公告，拟发行股份及支付现金购买爱创天杰、亚海恒业、智阅网络以及数字一百四家公司100%股权，交易对价总计32.76亿元，同时配套融资不超过30亿元。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 曾祥进)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选