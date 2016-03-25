《中国报摘》--中国证券报3月25日

* 头版头条:

--中国国务院总理李克强表示，今年将择机推出“深港通”，继续优化服务和财税金融体制等重点领域改革，全面推开营改增，推出按市场化方式的债转股。

* 其他:

--4月8日起，中国跨境电子商务零售进口税收政策有所调整。单次交易限值由行邮税政策中的1,000元人民币(港澳台地区800元)提高至2,000元，同时将个人年度交易限值设置为2万元。

--中国保监会数据显示，今年1-2月保险资金运用余额达11.54万亿元，较年初增长3.26%。其中，银行存款占比21.42%，债券占比34.36%；股票和证券投资基金占比13.79%；其他投资占30.43%。

--越秀交通基建周二(22日)在证券交易所发行10亿元债券，为首只交易所市场公募熊猫债。

--对于媒体报导的是否已经碰触相关监管比例，收购喜达屋酒店集团交易是否能够达成质疑，安邦保险集团人士表示，其投资行为遵循保监会等相关规定，且2016年度可进行的海外投资额度尚有充足空间。

--上海市委常委会提出，将依法依规整顿房地产市场秩序，严格依法处置违法违规行为。