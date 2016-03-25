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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 08:01 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京3月25日 - 周五出炉的资本流动数据显示，截至3月19日当周，外资继续卖超日本股票。

    外资3月19日止当周在日本股市卖超6,776亿日圆，前一周为卖超15,825亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券22,768亿日圆，前一周为买超8,964亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)：
                        股市           债市        货币市场
    3月13日-3月19日    -677.6         -561.0       +1,507.3 
    3月6日-3月12日   -1,582.5r        +996.2r        +143.2 
    2月28日-3月5日     -138.5          -86.3r      +1,727.1 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
                        股市           债市       货币市场
    3月13日-3月19日    +314.7       +2,276.8         -270.3   
    3月6日-3月12日     +121.2r        +896.4r        -113.2r
  
    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完) 
    
      

 (编译 王兴亚；审校 张若琪)

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