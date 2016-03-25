表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京3月25日 - 周五出炉的资本流动数据显示，截至3月19日当周，外资继续卖超日本股票。 外资3月19日止当周在日本股市卖超6,776亿日圆，前一周为卖超15,825亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券22,768亿日圆，前一周为买超8,964亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(10亿日圆)(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 3月13日-3月19日 -677.6 -561.0 +1,507.3 3月6日-3月12日 -1,582.5r +996.2r +143.2 2月28日-3月5日 -138.5 -86.3r +1,727.1 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 3月13日-3月19日 +314.7 +2,276.8 -270.3 3月6日-3月12日 +121.2r +896.4r -113.2r 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完) (编译 王兴亚；审校 张若琪)