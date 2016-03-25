金砖国家：3月24日股汇市收盘纵览

路透3月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月24日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.99%，报813.61点。

中国股市：沪综指受券商股拖累收低1.6%，增量资金难入场大盘维持调整

中国汇市：人民币创一周收盘低位，但总理重申人民币将保持稳定

香港股市：恒指收低，油价下跌令能源股承压且假期前投资者锁定获利

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌0.07%，报49,657.391点。

巴西汇市：拉美货币全面走弱，因大宗商品价格下跌，且对美联储最快下个月可能升息的臆测升温。雷亚尔兑美元 收报3.6793/12 ，上日收报3.6755/68。

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南非股市：投资者对南非资产的胃纳因四天假期将届而受抑，指标Top-40指数 收盘下跌0.57%，报46,349.01点；大盘综合指数 收盘下跌0.47%，报52,323.78点。

南非汇市：兰特兑美元下跌，长周末假期前投资者不愿冒险

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印度股汇市：因假期休市。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.1%，报847.26点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.04%，报451.5点。