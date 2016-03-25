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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 08:08 BJT

重发-****主要国家经济指标预测--3月25日****

(重发以补充英国零售数据)
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                         公布时段    预估值      前值
    
    3月25日(五)
    0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季)            第四季终值      --       +0.3%
    0745 法国消费者信心指数                           3月          96         95
    1230 美国企业获利                             第四季初值    -2.5%      -1.7%
    1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率            第四季终值    +1.0%      +1.0%
             最终销售                                           +1.3%      +1.2%
             消费者支出                                           --       +2.0%
             GDP平减指数                                        +0.9%      +1.0%
             个人消费支出(PCE)物价指数                          +0.4%      +0.4%
             核心PCE物价指数                                    +1.3%      +1.3%
     --  中国外汇市场交易概况数据                     2月         --         --
        
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                        公布时段      现值     预估值
    
    3月24日(四)
    0700 德国GfK消费者信心指数                        4月        正9.4     正9.5       
    0700 德国进口物价(较前月)                         2月        -0.6%      持平      
                      (较上年同期)                               -5.7%     -5.1%      
    0745 法国企业景气指数                             3月         101       103         
    0900 意大利工业订单(较前月，经季节调整)           1月        +0.7%       --       
                       (较上年同期，未经季节调整)                +0.1%       --       
         意大利工业销售(较前月，经季节调整)                      +1.0%       --       
                       (较上年同期，未经季节调整)                -0.3%       --       
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)  2月       45.892       --      
    0930 英国零售销售(较前月)                         2月        -0.4%     -0.7%      
                 (较上年同期)                                    +3.8%     +3.8%      
             扣除能源的零售销售(较前月)                          -0.2%     -1.0%      
                           (较上年同期)                          +4.1%     +3.4%      
    1000 意大利零售销售(较前月，经季节调整)           1月         持平       --       
                 (较上年同期，未经季节调整)                      -0.8%       --       
    1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)           2月初值    顺差26.16       --       
    1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值                3月         正7      正15       
    1130 美国建筑许可年率(万户)                     2月修正值    117.7       --       
             建筑许可(较前月)                                    -2.2%       --       
    1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月)                 2月      -2.8%     -2.9%      
             扣除运输的耐久财订单(较前月)                        -1.0%     -0.2%      
             扣除国防的耐久财订单(较前月)                        -1.9%       --       
             扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月)                  -1.8%     -0.1%      
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)             3月19日当周     26.5      26.5       
                 四周均值(万人)                                 25.975       --        
                 续请失业金人数(万人)               3月12当周    217.9       221      
    1345 美国Markit综合PMI                          3月初值       51.1       --
                   服务业PMI                                      51.0       --
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)               第四季      +0.7%       --       
                              (较上年同期)                       +3.1%       --       
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)  2月         持平     +0.1%       
                 整体CPI                                         +0.3%       --        
             东京地区核心CPI(较上年同期)              3月        -0.3%     -0.2%      
                     整体CPI                                     -0.1%       --       
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周     +22,768       --   
         外资投资日本股票(亿日圆)                               -6,776       --
    (完)
    
      
      经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              
 　 已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 陈宗琦；审校 白云)

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