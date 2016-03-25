重发-****主要国家经济指标预测--3月25日****

(重发以补充英国零售数据) 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月25日(五) 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -- +0.3% 0745 法国消费者信心指数 3月 96 95 1230 美国企业获利 第四季初值 -2.5% -1.7% 1230 美国国内生产总值(GDP)环比年率 第四季终值 +1.0% +1.0% 最终销售 +1.3% +1.2% 消费者支出 -- +2.0% GDP平减指数 +0.9% +1.0% 个人消费支出(PCE)物价指数 +0.4% +0.4% 核心PCE物价指数 +1.3% +1.3% -- 中国外汇市场交易概况数据 2月 -- -- 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 3月24日(四) 0700 德国GfK消费者信心指数 4月 正9.4 正9.5 0700 德国进口物价(较前月) 2月 -0.6% 持平 (较上年同期) -5.7% -5.1% 0745 法国企业景气指数 3月 101 103 0900 意大利工业订单(较前月，经季节调整) 1月 +0.7% -- (较上年同期，未经季节调整) +0.1% -- 意大利工业销售(较前月，经季节调整) +1.0% -- (较上年同期，未经季节调整) -0.3% -- 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 2月 45.892 -- 0930 英国零售销售(较前月) 2月 -0.4% -0.7% (较上年同期) +3.8% +3.8% 扣除能源的零售销售(较前月) -0.2% -1.0% (较上年同期) +4.1% +3.4% 1000 意大利零售销售(较前月，经季节调整) 1月 持平 -- (较上年同期，未经季节调整) -0.8% -- 1100 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 2月初值 顺差26.16 -- 1100 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 3月 正7 正15 1130 美国建筑许可年率(万户) 2月修正值 117.7 -- 建筑许可(较前月) -2.2% -- 1230 美国耐久财(耐用品)订单(较前月) 2月 -2.8% -2.9% 扣除运输的耐久财订单(较前月) -1.0% -0.2% 扣除国防的耐久财订单(较前月) -1.9% -- 扣除飞机的非国防耐久财订单(较前月) -1.8% -0.1% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月19日当周 26.5 26.5 四周均值(万人) 25.975 -- 续请失业金人数(万人) 3月12当周 217.9 221 1345 美国Markit综合PMI 3月初值 51.1 -- 服务业PMI 51.0 -- 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.7% -- (较上年同期) +3.1% -- 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 2月 持平 +0.1% 整体CPI +0.3% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 3月 -0.3% -0.2% 整体CPI -0.1% -- 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 +22,768 -- 外资投资日本股票(亿日圆) -6,776 -- (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 陈宗琦；审校 白云)