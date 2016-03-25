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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 08:19 BJT

《中国重要政经日程》--3月25日-7月9日

=============================今日重要政经日程==========================

3月25日（周四）

--博鳌亚洲论坛2016年年会，至25日。

=============================近期重要政经日程==========================

3月28日（周一）

--国家主席习近平将于3月28日至30日对捷克进行国事访问。　

3月30日（周三）

*--第11届中国证券投资基金业年会在北京召开。

3月31日（周四）

--国家主席习近平将于3月31日至4月1日出席在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会。

7月9日（周六）

--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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