《中国重要政经日程》--3月25日-7月9日

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
=============================今日重要政经日程==========================
3月25日（周四）
--博鳌亚洲论坛2016年年会，至25日。
=============================近期重要政经日程==========================
3月28日（周一）
--国家主席习近平将于3月28日至30日对捷克进行国事访问。
3月30日（周三）
*--第11届中国证券投资基金业年会在北京召开。
3月31日（周四）
--国家主席习近平将于3月31日至4月1日出席在美国华盛顿举行的第四届核安全峰会。
7月9日（周六）
--G20贸易部长会议在上海举行，至10日。
注: 1. *代表新增日程。
2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选