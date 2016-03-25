《台湾报摘》--工商时报、经济日报3月25日

*工商时报：

--大陆建信人寿已成台湾中国人寿 的〞金鸡母〞。中寿去年底备供出售项下金融资产未实现获利达117亿台币，主因是中寿参股建信人寿19.9%的部分，未实现增值高达116亿台币，加上政府公债价值上扬130多亿，两者抵销中寿投资国内外股票的未实现损失155亿台币，转为未实现获利。

--金管会公布，到2月底整体寿险业税后获利89亿台币，比1月时的8亿成长10倍以上，且台股部位价值也回升，比1月底台股在8,145点时的股价，增加290亿台币，总市值来到1兆1,221亿台币。

*经济日报：

--兆丰银行昨日开出首家数位金融示范分行，兆丰银董事长蔡友才指出，未来兆丰银将逐步在北中南重要据点分行，强化数位化科技金融服务，并着手检讨调整全台分行面积减半，今年征才也将大幅拉高金融科技相关人才的比重达四分之一。

--房市不佳，建商减量经营，今年329档期北台湾推案量估破1,742亿台币、年减13%。不过，冠德建设董事长马玉山表示，投资客退场让房市转为以自住需求为主，今年房市出现谷底向上的机会，将优于去年。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。