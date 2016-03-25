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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 08:24 BJT

《台湾重要政经日程》--3月25日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

3/25(五)

--12:30 台湾央行标售105/5公债，金额300亿台币，天期是五年期，3/30(三)发行。

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3/30(三)

--14:00 富邦金控 召开投资人说明会。

4/4(一)-4/5(二)

--儿童节及民族扫墓节，金融市场休市。

4/6(三)

--16:20 台湾央行公布3月底外汇存底，上月底为止为4,288.16亿美元。

4/7(四)

--08:30 主计总处公布3月通膨率，上月为年增2.40%。

4/11(一)

--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口年衰退11.8%。

4/20(三)

--16:00 经济部公布3月外销订单年变动率，上月年减7.4%。

4/22(五)

--08:30 主计总处公布3月季调后失业率，2月为3.94%。

4/25(一)

*--16:20 央行公布3月M2年增率，上月年增5.17%。

6/4(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

6/9(四)-6/10(五)

--端午节及弹性放假，金融市场休市。

9/10(六)

--弹性放假补上班日，金融市场开市。

9/15(四)-9/16(五)

--端午节及弹性放假，金融市场休市。

10/10(一)

--国庆公众假期，金融市场休市。

注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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