中国新债：香港越秀交通基建首只交易所公募熊猫债发行完成，总额10亿元

路透北京3月25日 - 中国香港越秀交通基建 日前公告称，已在上海证券交易所公开发行10亿元人民币的公司债券，这标志着首只交易所市场公募熊猫债发行完成。

该公司在上交所发布的公告并显示，发行总额中，五年期固息品种的发行规模为3亿元，最终票面利率为2.85%，并附第三年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，简称“16越交01”。

七年期固息品种的发行规模为7亿元，最终票面利率为3.38%，附第五年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权，简称“16越交02”。

这也是自2005年国际多边金融机构获准于银行间市场发行熊猫债以来，交易所市场首只公开发行的熊猫债，主承销商为广州证券。

中证报并援引广州证券称，目前境外注册公司在境内公开发行熊猫债券尚未完全放开，主要还是属于择优试点，主体信用等级需达到AAA。公募发行需满足《证券法》关于累计债券余额不得超过净资产40%，以及最近三年可分配利润不得少于债券一年利息的要求；私募发行则需满足中国证券业协会及拟交易流通场所的相关规定。