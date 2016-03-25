欧洲经济指标预测--3月25日-4月1日****

投行观点：IHS Markit目标价从40美元上调至44，评级为买入--德意志银行
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 3月21日当周 3月25日(五) 0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季终值 -- +0.3% 0745 法国消费者信心指数 3月 96 95 3月28日当周 3月28日(一) 暂无重要数据公布。 3月29日(二) 0800 欧元区M3货供额(年增率) 2月 +5.0% +5.0% 0800 意大利企业信心 3月 102.3 102.0 0800 意大利消费者信心 3月 114.0 114.5 3月30日(三) 0600 瑞士瑞银消费指标 2月 -- 1.66 0700 瑞士KOF领先指标 3月 101.8 正102.4 0900 欧元区企业景气指数 3月 -- 正0.07 经济景气指数 103.8 正103.8 工业景气指数 负4.1 负4.4 服务业景气指数 10.5 正10.6 消费者信心指数 负9.7 负8.8 消费者通胀预期指数 -- 正3.7 生产者通胀预期指数 -- 负5.5 1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月初值 +0.6% +0.4% (较上年同期) +0.2% 持平 消费者物价调合指数(HICP)(较前月) +0.6% +0.4% (较上年同期) -0.1% -0.2% 2301 英国Gfk消费者信心 3月 负1 0 3月31日(四) 0600 德国实质零售销售(较前月) 2月 +0.5% +0.7% (较上年同期) +2.4% -0.8% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值 -- -0.1% 0645 法国消费者支出(较前月) 2月 持平 +0.6% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.8% 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 3月 减少0.6 减少1 未经季节调整失业人数(万人) -- 291.1 经季节调整失业率 6.2% 6.2% 经季节调整失业人数(万人) -- 272.3 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 2月 -- 15.64 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 37.30 抵押贷款批准件数(件) -- 74,581 M4货供额(较前月) -- 持平 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +1.9% +1.9% 0830 英国企业投资(较前季) 第四季 -- -2.1% (较上年同期) -- +2.4% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第四季 赤字210.0 赤字174.5 0900 欧元区HICP(较上年同期) 3月初值 -0.1% -0.2% 扣除食品和能源的HICP(较上年同期) +1.0% +0.8% 0900 意大利CPI(较前月) 3月初值 -- -0.2% (较上年同期) -0.3% -0.3% HICP(较前月) +2.3% -0.4% (较上年同期) -0.2% -0.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 -- -0.7% (较上年同期) -- -2.5% 4月1日(五) 0600 英国Nationwide房价(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.8% 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 2月 -- +0.2% 0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 3月 -- 51.6 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 3月 52.5 52.2 0750 法国Markit制造业PMI 3月 49.6 49.6 0755 德国Markit/BME制造业PMI 3月 50.4 50.4 0800 意大利失业率 2月 -- 11.5% 0800 欧元区Markit制造业PMI 3月终值 51.4 51.4 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 3月 51.1 50.8 0900 欧元区失业率 2月 10.3% 10.3% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
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(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5