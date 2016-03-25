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市场报道 | 2016年 3月 25日 星期五 08:42 BJT

****欧洲经济指标预测--3月25日-4月1日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                           公布时段    预估值     前值  
    
    3月21日当周
        
    3月25日(五)
    0745 法国国内生产总值(GDP)(较前季)         第四季终值         --       +0.3%
    0745 法国消费者信心指数                           3月          96         95

    3月28日当周
    
    3月28日(一)
    暂无重要数据公布。   
    
    3月29日(二)
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                       2月        +5.0%     +5.0%
    0800 意大利企业信心 　　　　　　　　　　　　　　　3月        102.3     102.0
    0800 意大利消费者信心                             3月        114.0     114.5
    
    3月30日(三)
    0600 瑞士瑞银消费指标                             2月          --       1.66
    0700 瑞士KOF领先指标                              3月        101.8   正102.4
    0900 欧元区企业景气指数                           3月          --     正0.07
               经济景气指数                                      103.8   正103.8
               工业景气指数                                      负4.1     负4.4
               服务业景气指数                                     10.5    正10.6
               消费者信心指数                                    负9.7     负8.8
               消费者通胀预期指数                                  --      正3.7
               生产者通胀预期指数                                  --      负5.5
    1200 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)          3月初值        +0.6%     +0.4%
                            (较上年同期)                         +0.2%      持平
             消费者物价调合指数(HICP)(较前月)                    +0.6%     +0.4%
                                 (较上年同期)                    -0.1%     -0.2%
    2301 英国Gfk消费者信心 　　　　　　　　　　　　　 3月          负1         0
    
    3月31日(四)
    0600 德国实质零售销售(较前月)                     2月        +0.5%     +0.7%
                     (较上年同期)                                +2.4%     -0.8%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 3月初值          --      -0.1%
    0645 法国消费者支出(较前月)                       2月    　   持平     +0.6%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月          --      -0.8%
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)             3月      减少0.6     减少1 
             未经季节调整失业人数(万人)                            --      291.1
             经季节调整失业率                                     6.2%      6.2%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      272.3
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                       2月          --      15.64
             抵押贷款发放金额(亿英镑)                              --      37.30
             抵押贷款批准件数(件)                                  --     74,581
             M4货供额(较前月)                                      --       持平
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　 第四季 　　   +0.5%     +0.5%
                          (较上年同期)                           +1.9%     +1.9%
    0830 英国企业投资(较前季)                      第四季　　　 　 --　　　-2.1%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 　　 +2.4%
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                    第四季 　 赤字210.0  赤字174.5 
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                   3月初值        -0.1%     -0.2%
               扣除食品和能源的HICP(较上年同期)                  +1.0%     +0.8%
    0900 意大利CPI(较前月)                        3月初值          --      -0.2%
                  (较上年同期)                                   -0.3%     -0.3%
               HICP(较前月)                                      +2.3%     -0.4%
                   (较上年同期)                                  -0.2%     -0.2%    
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            2月          --      -0.7%
                             (较上年同期)                          --      -2.5% 
    
    4月1日(五)  
    0600 英国Nationwide房价(较前月)                   3月          --      +0.3%
                       (较上年同期)                                --      +4.8%   
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                     2月          --      +0.2% 
    0730 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                3月          --       51.6
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  3月         52.5      52.2
    0750 法国Markit制造业PMI                          3月         49.6      49.6
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                      3月　　 　　50.4      50.4
    0800 意大利失业率                                 2月          --      11.5%
    0800 欧元区Markit制造业PMI                    3月终值 　　　　51.4      51.4
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                     3月         51.1      50.8
    0900 欧元区失业率                                 2月        10.3%     10.3%
    (完)
                          
      
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