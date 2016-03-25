《全球汇市》美元指数周线料涨1%，英镑挫跌2.4%

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1159 1.1173 -0.13 +2.75 1.0860 美元/日圆 113.07 112.89 +0.16 -6.01 120.30 欧元/日圆 126.20 126.13 +0.06 -3.27 130.47 美元/瑞郎 0.9757 0.9754 +0.03 -2.61 1.0018 英镑/美元 1.4129 1.4152 -0.16 -4.13 1.4738 美元/加元 1.3236 1.3245 -0.07 -4.36 1.3839 美元/离岸人民币 6.5205 6.5226 -0.03 -0.72 6.5680 澳元/美元 0.7522 0.7527 -0.07 +3.40 0.7275 新西兰元/美元 0.6695 0.6698 -0.04 -1.90 0.6825 澳元/日圆 85.050 84.930 +0.14 -2.93 87.620 新西兰元/日圆 75.740 75.620 +0.16 -7.61 81.980 英镑/日圆 159.78 159.75 +0.02 -9.84 177.22 澳元/新西兰元 1.1227 1.1227 +0.00 +5.28 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 白云/孙国玉/张若琪 审校 张涛/陈宗琦/戴素萍)