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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 08:57 BJT

《全球汇市》美元指数周线料涨1%，英镑挫跌2.4%

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1159  1.1173  -0.13  +2.75  1.0860
    美元/日圆            113.07  112.89  +0.16  -6.01  120.30
    欧元/日圆         126.20  126.13  +0.06  -3.27  130.47
    美元/瑞郎            0.9757  0.9754  +0.03  -2.61  1.0018
    英镑/美元            1.4129  1.4152  -0.16  -4.13  1.4738
    美元/加元            1.3236  1.3245  -0.07  -4.36  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5205  6.5226  -0.03  -0.72  6.5680
    澳元/美元            0.7522  0.7527  -0.07  +3.40  0.7275
    新西兰元/美元        0.6695  0.6698  -0.04  -1.90  0.6825
    澳元/日圆         85.050  84.930  +0.14  -2.93  87.620
    新西兰元/日圆     75.740  75.620  +0.16  -7.61  81.980
    英镑/日圆         159.78  159.75  +0.02  -9.84  177.22
    澳元/新西兰元     1.1227  1.1227  +0.00  +5.28  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 白云/孙国玉/张若琪 审校 张涛/陈宗琦/戴素萍)

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