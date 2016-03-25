《中国报摘》--其他报纸重要消息3月25日

**上海证券报**

--多家公募基金公司年报显示，由于经济增速中枢下降、货币宽松边际空间压缩，2016年整体投资预期相对谨慎，但强调不必过度悲观，相对更看好下半年投资前景，新能源汽车产业链、医疗服务等行业成为基金较为看好的投资领域。

--据悉，部分股份制银行近期重启面向高端客户的“一对一”结构化产品，客户需要提供的劣后资金起点至少为2,500万元人民币，杠杆比例最高1:3。

--2月末停牌的盛屯矿业 披露定增预案，拟以5.67元每股定增募资36.88亿元，以大力拓展金属产业链金融服务业务。

**证券时报**

--上海市政府今日将召开新闻发布会，介绍上海市促进房地产平稳健康发展的相关举措。而在此之前，深圳经济特区金融学会3月23日亦发文全面收紧房贷审核。

--锦州银行 2015年实现净利润49.1亿元，同比增131.2%。另外，该行拟新发行不超过10亿股H股；并申请A股首次公开发行及上市，发行A股总数不超过19.27亿股，同时还拟发行不超过40亿元的二级资本债。

**金融时报**

--银联国际数据显示，2015年银联卡跨境网上交易金额增长近三倍。

**每日经济新闻**

--在上海市将发布楼市新政前，截至周四(24日)24时，上海市当天一手房签约套数达到1,706套。而中国指数研究院数据显示，最近一周上海市一手住宅的日均成交量（含保障房）仅800套；去年3月日均成交在170套左右。(完)