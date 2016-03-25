《汇市简讯》美元站上113日圆，因有薪酬结算需求且缺少海外卖盘

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
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* 美元/日圆飙升，受薪酬结算日及其他方面需求推动
* 美元/日圆自早先的112.75日圆开始一路向上，突破113.00日圆，至113.30日圆
* 海外卖盘缺乏也助涨美元/日圆，周五适逢海外的复活节假期
* 美元/日圆已远高于一目均衡基准线支撑位112.61日圆，和转换线支撑位112.42日圆
* 阻力位在3月16日高点113.82日圆，随着汇率上升，卖盘或增加
(完)
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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 龚芳)
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