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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 09:20 BJT

《汇市简讯》美元站上113日圆，因有薪酬结算需求且缺少海外卖盘

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* 美元/日圆飙升，受薪酬结算日及其他方面需求推动

* 美元/日圆自早先的112.75日圆开始一路向上，突破113.00日圆，至113.30日圆

* 海外卖盘缺乏也助涨美元/日圆，周五适逢海外的复活节假期

* 美元/日圆已远高于一目均衡基准线支撑位112.61日圆，和转换线支撑位112.42日圆

* 阻力位在3月16日高点113.82日圆，随着汇率上升，卖盘或增加

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 龚芳)

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