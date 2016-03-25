金石期货：中国期指总持仓在换月后首见减少，多空均谨慎

周四，沪深300指数收盘较前一交易日下跌54.24点，报3181.85点。三大股指期货低开后盘中振荡，午后有上冲动作但尾盘跳水。沪深300期指主力合约IF1604较周三下跌45.4点或1.42%，报3144.8点。四份合约持仓量合计为46834手，比前一交易日减少539手，成交量增加1977手至21199手。主力合约IF1604持仓量减少614手至3.43万手，成交19095手。周四市场维持振荡走势，尾盘再现跳水。期指成交量增加，但总持仓在换月后首现减少，沪指在3000点关口反复，期指短期难摆脱振荡格局。