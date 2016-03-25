光大期货：沪钢多头行情面临“曲终人散”

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自3月25日的《期货日报》：
近期沪钢受到基本面和资金面共同推动，成为商品市场最耀眼的“明星”品种，成交量连续数日保持千万手以上，价格也创下此轮反弹以来的新高。不过，我们认为目前钢厂超高的利润不可持续。随着钢厂不断复产，未来供需关系有望再度发生逆转。另外，前期获利盘有出逃迹象，远月回调压力逐步显现，建议背靠2200元/吨一线尝试抛空。
Mysteel最新统计的全国139家建筑钢铁生产企业调查结果显示，螺纹钢达产率连续五周回升为70.7%，环比上周增加3.1个百分点，年同比增加4.7个百分点，比2015年均值高0.6个百分点。尤其是北方地区达产率增幅最大为5.1%，龙钢、潞城兴宝、承钢、新兴钢铁、八钢、酒钢等钢厂产量有所释放。全国钢厂厂内建材库存总量为332.90万吨，较上周增加12.99万吨，增幅4.06%，年同比减少36.77%。(完)
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