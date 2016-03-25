华信万达期货：沪金上升通道遭破坏

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自3月25日的《期货日报》：
沪金主力1606合约昨日跳空低开，日内价格小幅冲高后回落，以最低价收盘。日线MA5再次下穿10日均线，给出回调放空信号。MACD指标死叉信号放大，能量继续走强。当前价格处于高位振荡阶段，缩量明显，有构建横向盘整之势。技术图形分析来看，上升通道已确认遭到破坏，价格向下逼近高位区间下沿，下方前期跳空缺口有待考验。建议投资者保持观望，等待区间边界线明朗，激进者可背靠区间下沿布局空单。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.（完） (整理 路透中文部)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选