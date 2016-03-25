华信万达期货：沪金上升通道遭破坏

沪金主力1606合约昨日跳空低开，日内价格小幅冲高后回落，以最低价收盘。日线MA5再次下穿10日均线，给出回调放空信号。MACD指标死叉信号放大，能量继续走强。当前价格处于高位振荡阶段，缩量明显，有构建横向盘整之势。技术图形分析来看，上升通道已确认遭到破坏，价格向下逼近高位区间下沿，下方前期跳空缺口有待考验。建议投资者保持观望，等待区间边界线明朗，激进者可背靠区间下沿布局空单。(完)