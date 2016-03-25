瑞达期货：预计二季度沪铜将再次振荡寻底

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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以下内容节选自3月25日的《期货日报》：
受资金面与“黑色系”超跌反弹影响，3月铜价有所反弹，主力合约CU1505在3月初冲高至39400元/吨，随后进入振荡走势。铜价并未因黑色系的持续上涨而反弹，近期沪铜在38000元/吨附近振荡，整体市场仍有较大的分歧。笔者认为，以目前的基本面来看，不支撑铜价持续反弹。在供应过剩以及中国需求放缓的大背景下，铜价阶段性反弹或许已经告一段落。从时间点来看，传统的消费旺季已过，铜价大幅反弹的概率不大。从历史走势来看，铜价在二季度涨少跌多，预计铜价将逐步承压。
即将进入2016年二季度，中国铜消费的传统旺季也进入尾声。今年一季度铜价应该会收得一根“阳线”，持续贴水的现货铜表明，今年的旺季预期再次落空。虽然铜价有一定幅度的反弹，但需求面仍然没有起色。从历史走势来看，二季度铜价处于弱势的概率较大。笔者统计1995年至2015年21年期间铜价的走势发现，沪铜在二季度下跌的概率达到58.16%。(完)
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