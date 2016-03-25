瑞达期货：预计二季度沪铜将再次振荡寻底

受资金面与“黑色系”超跌反弹影响，3月铜价有所反弹，主力合约CU1505在3月初冲高至39400元/吨，随后进入振荡走势。铜价并未因黑色系的持续上涨而反弹，近期沪铜在38000元/吨附近振荡，整体市场仍有较大的分歧。笔者认为，以目前的基本面来看，不支撑铜价持续反弹。在供应过剩以及中国需求放缓的大背景下，铜价阶段性反弹或许已经告一段落。从时间点来看，传统的消费旺季已过，铜价大幅反弹的概率不大。从历史走势来看，铜价在二季度涨少跌多，预计铜价将逐步承压。