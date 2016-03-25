欧洲个股：瑞士信贷将支付2,900万美元，了结一美国监管机构的诉讼

路透纽约3月24日 - 据周四法庭文件，瑞士信贷 同意支付逾2,900万美元，了结一美国监管机构对其提出的诉讼，即瑞士信贷向后来倒闭的信用合作社出售不良抵押贷款支持证券。

针对银行业在2008年金融危机前出售抵押贷款支持证券一事，美国国家信贷联盟署(National Credit Union Administration)提起多宗诉讼。由曼哈顿联邦法院文件披露的这项协议，解决的是其中一项诉讼。

美国国家信贷联盟署称，加上新达成的这项协议，2011年以来该机构通过法律诉讼从银行业争取到的赔偿金额已超过25亿美元。

美国国家信贷联盟署主管Debbie Matz在声明中称，该机构将“继续针对那些导致企业危机的华尔街银行积极寻求补偿”。