欧洲个股：瑞士信贷将支付2,900万美元，了结一美国监管机构的诉讼

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
路透纽约3月24日 - 据周四法庭文件，瑞士信贷 同意支付逾2,900万美元，了结一美国监管机构对其提出的诉讼，即瑞士信贷向后来倒闭的信用合作社出售不良抵押贷款支持证券。
针对银行业在2008年金融危机前出售抵押贷款支持证券一事，美国国家信贷联盟署(National Credit Union Administration)提起多宗诉讼。由曼哈顿联邦法院文件披露的这项协议，解决的是其中一项诉讼。
美国国家信贷联盟署称，加上新达成的这项协议，2011年以来该机构通过法律诉讼从银行业争取到的赔偿金额已超过25亿美元。
美国国家信贷联盟署主管Debbie Matz在声明中称，该机构将“继续针对那些导致企业危机的华尔街银行积极寻求补偿”。
瑞士信贷发言人拒绝置评。(完) (编译 李爽 审校 郑茵)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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