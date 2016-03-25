宝城期货：沪胶双头形态逐渐显露，市场做多热情降温

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自3月25日的《期货日报》：
美联储4月加息预期逐步升温令全球商品顿显压力，沪胶深受连累，主力1609合约无法逾越12000元/吨一线压力，转而振荡走低寻求下方支撑，双头形态逐渐显露，市场做多热情快速降温。
从MACD技术指标来看，近几个交易日，1605合约红柱实体长度在不断萎缩，并于本周三出现绿柱实体，昨日继续放大。此外，DIFF指标逐日下降，与DEA形成死叉，暗示未来沪胶期价存在继续下探的风险。如果后期多头不能抵挡住空头抛压，跌破11300元/吨颈线位支撑，那么双头形态带来的技术性杀伤力将令多头恐惧，助长胶价下跌势头。
操作上，对1609合约而言，若不跌破11300元/吨一线支撑，则前期多单继续持有；若跌破，则多头止损。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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