宝城期货：沪胶双头形态逐渐显露，市场做多热情降温

以下内容节选自3月25日的《期货日报》：

美联储4月加息预期逐步升温令全球商品顿显压力，沪胶深受连累，主力1609合约无法逾越12000元/吨一线压力，转而振荡走低寻求下方支撑，双头形态逐渐显露，市场做多热情快速降温。

从MACD技术指标来看，近几个交易日，1605合约红柱实体长度在不断萎缩，并于本周三出现绿柱实体，昨日继续放大。此外，DIFF指标逐日下降，与DEA形成死叉，暗示未来沪胶期价存在继续下探的风险。如果后期多头不能抵挡住空头抛压，跌破11300元/吨颈线位支撑，那么双头形态带来的技术性杀伤力将令多头恐惧，助长胶价下跌势头。

操作上，对1609合约而言，若不跌破11300元/吨一线支撑，则前期多单继续持有；若跌破，则多头止损。(完)

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