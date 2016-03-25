长江期货：“消费旺季的故事”将尽，沪锌走势向空头倾斜

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以下内容节选自3月25日的《期货日报》：
有色金属短期的反弹多以不超过前高而告终。随着时间的推移，旺季消费的真实情况逐渐揭晓。精炼锌现货持续130元/吨的贴水反映出市场供销状态并不如市场预期那般回暖，讲述“矿石产出不足故事”的沪锌也未能冲破14500元/吨关口。
锌精矿供给存在紧缺预期，但由于前期累积了大量库存，2016年内很难出现实质性的短缺。进口矿收紧致国内冶炼厂短期产出下滑，但国内锌锭社会库存处于较高水平。由于下游消费增长十分有限，很难推动锌价大幅上扬。相反，随着时间推移，“消费旺季的故事”逐渐被消化，锌市走向开始向空头倾斜。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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