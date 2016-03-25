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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 10:08 BJT

台湾债市：指标券殖利率早盘弹升，央行降息后隔拆代收利率罕见未调

路透台北3月25日 - 台湾五、10年指标公债殖利率周五早盘弹升。交易员指出，因央行降息后并未调整隔夜拆款代收利率，令失望性卖压出笼，但逢高仍有实质买盘承接。

交易商表示，隔夜拆款代收利率罕见未随着降息调整，显示央行已意识到货币政策的极限性。虽然后续仍有机会降息，但预料存单与隔拆利率的调整幅度会缩小，此将让多头过度乐观的预期降低，债市殖利率欲再大幅走低不易。

〞好像没这样过(不降隔拆)，可能已降无可降。〞一位证券商交易主管说。

针对今日中午五年公债105/5 的标售，交易商也纷纷上调得标利率的预期。一大型票券商交易主管称，在存单调整幅度未见扩大，且隔拆利率不见调整的利空影响下，今日得标利率很可能会靠向0.55%。

台湾央行周四公布季度理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.5%。为连续第三季降息半码。此亦符合市场预期。

交易员预估，今日10年券105/4 期殖利率主要区间暂看在0.81-0.85%，五年券105/5 期发行前交易殖利率则在0.51-0.56%。

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--《综述》台湾央行降息刺激景气阻热钱，房市管制措施意外松绑 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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