台湾债市：指标券殖利率早盘弹升，央行降息后隔拆代收利率罕见未调

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，受马币走强拖累
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路透台北3月25日 - 台湾五、10年指标公债殖利率周五早盘弹升。交易员指出，因央行降息后并未调整隔夜拆款代收利率，令失望性卖压出笼，但逢高仍有实质买盘承接。
交易商表示，隔夜拆款代收利率罕见未随着降息调整，显示央行已意识到货币政策的极限性。虽然后续仍有机会降息，但预料存单与隔拆利率的调整幅度会缩小，此将让多头过度乐观的预期降低，债市殖利率欲再大幅走低不易。
〞好像没这样过(不降隔拆)，可能已降无可降。〞一位证券商交易主管说。
针对今日中午五年公债105/5 的标售，交易商也纷纷上调得标利率的预期。一大型票券商交易主管称，在存单调整幅度未见扩大，且隔拆利率不见调整的利空影响下，今日得标利率很可能会靠向0.55%。
台湾央行周四公布季度理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.5%。为连续第三季降息半码。此亦符合市场预期。
交易员预估，今日10年券105/4 期殖利率主要区间暂看在0.81-0.85%，五年券105/5 期发行前交易殖利率则在0.51-0.56%。
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--《综述》台湾央行降息刺激景气阻热钱，房市管制措施意外松绑 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5