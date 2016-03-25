《美国上市公司业绩公布日程表》--3月25日至4月1日

汤森路透3月25日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明 ，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)： 开始日期 结束日期 公布时间 公司代码 业绩季度及公司名称 (日-月-年) (日-月-年 ) 29-3-2016 NTS LEN.N Q1 2016 Lennar Corp 29-3-2016 BMO MKC.N Q1 2016 McCormick & Company Inc 30-3-2016 BMO PAYX.OQ Q3 2016 Paychex Inc 30-3-2016 BMO CCL.N Q1 2016 Carnival Corp 30-3-2016 AMC MU.OQ Q2 2016 美光(Micron Technology) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 全球重要经济事件一览表 美国上市公司业绩公布日程表 金融市场假期一览表 美国重要政经日程 日本重要政经日程 中国重要政经日程 香港重要政经日程 台湾重要政经日程 (整理 杜明霞；审校 白云)