《汇市简讯》日圆交叉汇率受买需提振，但上行空间有限

0831GMT

* 其他货币兑日圆随同美元/日圆全线上涨，但目前有所回落

* 海外参与度不高导致市场交投清淡，同时也夸大了涨势

* 受日本账户对冲及仓位调整因素影响，部分交叉汇率在顶部遭遇新的卖盘

* 欧元/日圆自盘初低点125.96日圆升至126.49日圆，而后回落，126日圆一线仍有沉重压力

* 英镑/日圆自159.26日圆升至160.03日圆，但在160日圆上方只是短暂停留，而后回落

* 澳元/日圆自84.74日圆升至85.21日圆，现回落至85.00日圆；新西兰元/日圆自75.49日圆升至75.77日圆，现回落

(完)

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