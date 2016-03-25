台湾汇市：台币盘初实质交易走贬，央行降息影响中性交易淡

路透台北3月25日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易走贬，因国际美元偏向强势。汇银人士指出，央行上日宣布降息半码的影响相当中性，台币走弱还是跟着亚币。但今日香港及新加坡休市，交易清淡。

汇银人士指出，今日的交易偏向清淡，出口商进场抛汇，疑似央行入场买美元，以提供更高的流动性。他们认为，国际美元转强的趋势尚未改变，料下周的台币汇价盘整偏弱。

〞今天台币主要跟国际美元走强有关，央行降半码大家不意外，〞一位小型外商银交易人士说。

他们认为，下周因已临近季底，出口商预料仍有不少美元待抛售，因此就算国际美元走强，台币贬幅也不会太大，区间预料在32.550-32.700。

台湾央行上日宣布降息半码0.125个百分点，重贴现率至1.5%。

今日台币实质交易区间在32.600-32.642，上日实质交易区间在32.570-32.619。

本地时间10:35，韩元兑美元 报1,169.7，上日收在1,166.3；台股加权指数 则跌0.31%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘稍有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.575/32.605，上日收在32.510。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.600-32.680

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