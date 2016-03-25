中国货币市场：资金平稳回购利率下行，融出规模恢复跨季期限亦压力不大

路透上海3月25日 - 中国银行间市场周五资金面平稳，主要回购利率下行；各类机构不 乏融出，隔夜资金需求基本可得满足，不过跨清明假期的资金需求有所升温。交易员称，转 债申购扰动已过，公开市场净投放及大行融出恢复作用下，季末资金压力已然缓解，短期内 流动性料走稳。 华南一银行交易员亦称，本周三以来资金面快速好转，隔夜回购成交也开始放量，现在 已经不太有压力，“七天都没什么人要了”。 她并称，后半周大行隔夜融出恢复，市场猜测或与财政存款投放到帐有关，但难以证实 。叠加本周公开市场净投放资金的效果，目前货币市场流动性已从周初的偏紧恢复平稳状态 。 上海一券商交易员称，早盘各期限资金压力均不太大，押利率债融资难度较低，只是押 信用债借跨季末的七天或跨清明假期的14天品种，价格有所走高；“如果不想涨价，还是要 借一会儿，平是没问题”。 他并称，江南水务可转债发行是上周末本周初资金紧张的主要原因之一，目前市场杠杆 水平较高，稍有扰动资金面反应就比较强烈，因此还需警惕后续更多可转债发行对流动性造 成的干扰。 中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%； 据此计算，本周净投放1,800亿元。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:58 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9694 1.9816 -1.22 七天 2.2840 2.3096 -2.56 14天 2.6912 2.7256 -3.44 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9150 3.6250 -71.00 七天 2.7800 2.0050 +77.50 14天 2.5000 2.3250 +17.50 回购定盘利率 其中:隔夜 1.9800 2.0000 -2.00 七天 2.3500 2.3800 -3.00 14天 3.1000 3.0000 +10.00 Shibor 其中:隔夜 1.9890 1.9950 -0.60 七天 2.3000 2.2970 +0.30 三个月 2.7970 2.7990 -0.20 （完） (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)