版本:
中国
亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 12:25 BJT

中国货币市场：资金平稳回购利率下行，融出规模恢复跨季期限亦压力不大

路透上海3月25日 - 中国银行间市场周五资金面平稳，主要回购利率下行；各类机构不
乏融出，隔夜资金需求基本可得满足，不过跨清明假期的资金需求有所升温。交易员称，转
债申购扰动已过，公开市场净投放及大行融出恢复作用下，季末资金压力已然缓解，短期内
流动性料走稳。
   
    华南一银行交易员亦称，本周三以来资金面快速好转，隔夜回购成交也开始放量，现在
已经不太有压力，“七天都没什么人要了”。
    
    她并称，后半周大行隔夜融出恢复，市场猜测或与财政存款投放到帐有关，但难以证实
。叠加本周公开市场净投放资金的效果，目前货币市场流动性已从周初的偏紧恢复平稳状态
。
    
    上海一券商交易员称，早盘各期限资金压力均不太大，押利率债融资难度较低，只是押
信用债借跨季末的七天或跨清明假期的14天品种，价格有所走高；“如果不想涨价，还是要
借一会儿，平是没问题”。
    
    他并称，江南水务可转债发行是上周末本周初资金紧张的主要原因之一，目前市场杠杆
水平较高，稍有扰动资金面反应就比较强烈，因此还需警惕后续更多可转债发行对流动性造
成的干扰。
    
    中国央行公开市场今日进行300亿元人民币七天期逆回购操作，中标利率持平于2.25%；
据此计算，本周净投放1,800亿元。 
  
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:58                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9694     1.9816      -1.22
      七天                     2.2840     2.3096      -2.56
                                                  
      14天                     2.6912     2.7256      -3.44
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    2.9150     3.6250     -71.00
                                                  
      七天                     2.7800     2.0050     +77.50
                                                  
      14天                     2.5000     2.3250     +17.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    1.9800     2.0000      -2.00
                                                  
      七天                     2.3500     2.3800      -3.00
                                                  
      14天                     3.1000     3.0000     +10.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   1.9890     1.9950      -0.60
                                                  
       七天                    2.3000     2.2970      +0.30
                                                  
       三个月                  2.7970     2.7990      -0.20
                                                  
 （完）
    

 (发稿 吕雯瑾；; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐