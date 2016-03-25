基金产业：美国新兴市场股票基金创逾三年最高单周资金流入规模--理柏

路透纽约3月24日 - 汤森路透旗下理柏(Lipper)周四公布的数据显示，投资者最近一周显示出购买风险金融资产的新意愿，美国新兴市场股票基金录得逾三年来最大单周净流入。

截至3月23日当周，美国新兴市场股票基金流入30亿美元资金，创2013年1月以来最大流入规模，并且是理柏1992年开始有记录以来的第三大单周流入规模。

数据显示，美国高收益垃圾债基金当周流入22亿美元，为连续第六周净流入。高评级公司债基金流入13亿美元。

整体而言，美国应税债券共同基金和交易所上市基金(ETF)总共吸引到59亿美元资金流入，为连续第九周流入。美国股票基金当周的资金净流入规模接近20亿美元。

投资者从美国货币市场基金赎回187亿美元，前一周资金流出近360亿美元。投资者还从美国公债基金撤资3.6亿美元。

在股票基金中，投资者聚焦于美国以外的投资机会。专注国内股票的美国基金当周流出16亿美元，而专注国外企业的股票基金吸引到36亿美元资金流入。

理柏还称，美国股票共同基金净流出15亿美元，股票ETF流入35亿美元。(完)