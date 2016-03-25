表格：中国外汇市场2月成交额环比降逾三成，因春节假期因素

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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路透北京3月25日 - 中国国家外汇管理局周五公布数据显示，中国外汇市场（不含外币对市场）2月总成交6.55万亿元人民币（等值1万亿美元），较上月降逾三成，即期市场和衍生品市场成交均环比下降。分析人士指出，2月有春节假期交易日少，或为成交下降的主因。
以下为中国外汇市场（不含外币对市场）2015年6月以来交易概况月度数据一览：
2月 1月 2015年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 当月总成交（万亿美 1.00 1.59 1.89 1.69 1.52 1.56 2.07 1.68 1.3 元） 银行对客户（亿美元 2,248 3,737 3,813 2,814 2,600 3,417 5,306 3,710 3,586 ） 银行间市场（万亿美 0.7787 1.21 1.51 1.41 1.26 1.22 1.54 1.31 0.9379 元） 即期市场（亿美元） 4,559 7,583 8,583 6,061 5,882 7,890 10,900 6,980 5,484 衍生品市场（亿美元 5,475 8,277 10.295 10,829 9,340 7,720 9,804 9,797 7,481 ）
1-2月 2015年 累计成交（万亿美元 2.59 17.76 ） (发稿 孙琦子; 审校 张喜良)
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