表格：中国外汇市场2月成交额环比降逾三成，因春节假期因素

路透北京3月25日 - 中国国家外汇管理局周五公布数据显示，中国外汇市场（不含外币对市场）2月总成交6.55万亿元人民币（等值1万亿美元），较上月降逾三成，即期市场和衍生品市场成交均环比下降。分析人士指出，2月有春节假期交易日少，或为成交下降的主因。