日本股市：早盘小涨，受益于日圆下跌

“在日本通胀率为零的情况下，大家预期日本央行将扩大资产负债规模，再次刺激流动性，”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry表示。

“这些预期不会损及日经指数，因其也会因日圆贬值，以及有买家希望在6月拿到派息而受益。”

在今天下午收盘之后，周一将是投资者搭上日本各大上市公司6月派息列车的最后机会。

因派息而吸引买盘的个股包括劲升3%的三井物产 ，以及各自上涨逾1%的Damian Securities Group Inc 与野村控股 。