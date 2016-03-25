日本股市：早盘小涨，受益于日圆下跌

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
“在日本通胀率为零的情况下，大家预期日本央行将扩大资产负债规模，再次刺激流动性，”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry表示。
“这些预期不会损及日经指数，因其也会因日圆贬值，以及有买家希望在6月拿到派息而受益。”
在今天下午收盘之后，周一将是投资者搭上日本各大上市公司6月派息列车的最后机会。
因派息而吸引买盘的个股包括劲升3%的三井物产 ，以及各自上涨逾1%的Damian Securities Group Inc 与野村控股 。
东证股价指数 涨0.6%至1,362.18点，周线料涨逾1%。JPX-日经 400指数 上涨0.7%报12,302.52点。(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选