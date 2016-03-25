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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 11:08 BJT

日本股市：早盘小涨，受益于日圆下跌

“在日本通胀率为零的情况下，大家预期日本央行将扩大资产负债规模，再次刺激流动性，”Parry International Trading董事总经理Gavin Parry表示。

“这些预期不会损及日经指数，因其也会因日圆贬值，以及有买家希望在6月拿到派息而受益。”

在今天下午收盘之后，周一将是投资者搭上日本各大上市公司6月派息列车的最后机会。

因派息而吸引买盘的个股包括劲升3%的三井物产 ，以及各自上涨逾1%的Damian Securities Group Inc 与野村控股 。

东证股价指数 涨0.6%至1,362.18点，周线料涨逾1%。JPX-日经 400指数 上涨0.7%报12,302.52点。(完)

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