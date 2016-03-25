台湾股市：盘中下滑，央行降息后对经济的谨慎看法犹存

路透台北3月25日 - 台湾股市周五盘中下跌，因全球市场疲弱，且台湾央行降息后，市场对岛内疲弱经济继续保持谨慎看法。

台湾央行周四召开今年第一季理监事会议，且如市场预期调降重贴现率半码(0.125个百分点)；现行货币政策基调仍为〞宽松〞。银行主管表示，预估6月央行将再降息，以刺激低迷的景气。

0302GMT，台湾加权股价指数 跌0.4%报8,707.79点，上日收低0.3%。

电子类指数 下挫0.5%，金融保险类指数 下滑0.2%。