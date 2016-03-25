台湾股市：盘中下滑，央行降息后对经济的谨慎看法犹存

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透台北3月25日 - 台湾股市周五盘中下跌，因全球市场疲弱，且台湾央行降息后，市场对岛内疲弱经济继续保持谨慎看法。
台湾央行周四召开今年第一季理监事会议，且如市场预期调降重贴现率半码(0.125个百分点)；现行货币政策基调仍为〞宽松〞。银行主管表示，预估6月央行将再降息，以刺激低迷的景气。
0302GMT，台湾加权股价指数 跌0.4%报8,707.79点，上日收低0.3%。
电子类指数 下挫0.5%，金融保险类指数 下滑0.2%。
鸿海 跌0.6%。日本夏普 称，年度获利可能将低于预期，部分归因于中国市场放缓导致销售疲弱。鸿海料将以这一理由调降对夏普的收购报价。(完)
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伊朗迈赫尔通讯社援引伊朗石油部副部长Abbas Kazemi 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选