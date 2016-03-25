《全球汇市》美元指数本周涨幅料超过1%，因多位美联储官员支持升息

纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1156 1.1173 -0.15 +2.73 1.0860 美元/日圆 113.08 112.89 +0.17 -6.00 120.30 欧元/日圆 126.16 126.13 +0.02 -3.30 130.47 美元/瑞郎 0.9770 0.9754 +0.16 -2.48 1.0018 英镑/美元 1.4116 1.4152 -0.25 -4.22 1.4738 美元/加元 1.3254 1.3245 +0.07 -4.23 1.3839 美元/离岸人民币 6.5268 6.5226 +0.06 -0.63 6.5680 澳元/美元 0.7517 0.7527 -0.13 +3.33 0.7275 新西兰元/美元 0.6691 0.6698 -0.10 -1.96 0.6825 澳元/日圆 84.980 84.930 +0.06 -3.01 87.620 新西兰元/日圆 75.630 75.620 +0.01 -7.75 81.980 英镑/日圆 159.63 159.75 -0.08 -9.93 177.22 澳元/新西兰元 1.1229 1.1227 +0.02 +5.30 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 李春喜/徐文焰/王兴亚/陈宗琦；审校 白云/高琦/张若琪/张荻/徐文焰)