英国金融：央行金融政策委员会3月底公布银行业资本及压力测试决议

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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路透伦敦3月24日 - 英国央行金融政策委员会(FPC)本周召开会议，下周二将发表决议，届时英国银行业者将得知，央行是否要求银行开始提高额外资本缓冲，以防范放贷标准宽松的风险，以及为今年的抗御危机能力测试作准备。
巴克莱、汇丰控股、苏格兰皇家银行及莱斯银行集团，皆在需接受央行压力测试的名单上。在前几年的压力测试中，重点放在评估银行是否能够承受房价崩跌或新兴市场大跌。
如果英国央行的结论是，目前应该提高资本框架的周期性部分，则银行业者可能也将必须安排更多资金准备。
在去年12月会议时，对于是否应该将银行新的逆周期资本缓冲比例由零提高至1%，FPC成员看法分歧。
不过即使央行果真调高这个资本缓冲要求，这对银行必须持有额外资本的立即影响应该不大，因为多数银行所持资本已经超出最低核心资本要求。
FPC周二1000GMT将公布有关资本的决议，这将是英国6月23日举行脱离欧盟公投之前，FPC最后一次预定的政策声明。(完)
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