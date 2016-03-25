金属期市：上海期铝触及近六个月高位，因供应下降且需求改善

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
北美自由贸易协定(NAFTA) 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
但她说，随着炼铝商开始增产，目前价格并没有太大的上涨空间。
上海期铝价格今年来已上涨约7%，此前在过去六年中一路走低。
周五工业金属市场交投清淡，因伦敦金属交易所(LME)周五和下周一因复活节假期休市。
0318GMT，上海期交所主力5月期铜 小涨0.2%至每吨37,710元人民币，盘中稍早曾跌至37,400的一周低点。
沪铜本周已下跌1.5%，为五周以来最大降幅。
LME指标期铜周四因美元走强而跌至一周低位。不过对中国这个最大铜消费国需求状况的乐观看法，帮助限制了跌幅。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/徐文焰；审校 戴素萍/张若琪)
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