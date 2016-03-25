中国汇市：美指续升致人民币早盘小跌，汇率预期渐趋稳定

* 人民币早盘随中间价小幅走弱

* 美指连五日对非美货币走升

* 人民币汇率预期已趋于稳定

路透北京3月25日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅走弱，因美指连五日走升继续打压人民币中间价。交易员指出，人民币与非美货币走势一致，均随美指走升而下跌。市场预期趋稳，大行干预较少。

他们并指出，今日早盘成交不活跃，或因多家机构多位交易员去武汉参加中国外汇交易中心对年度优秀交易员和交易机构的颁奖，自营盘成交量略降。

“近期的形势和国际比较接轨，人民币和非美货币的走势一致。...离岸和在岸市场的点差不大，央行就不会有太多干预。”一外资行交易员称。

另有外资行交易员表示，连日来即期汇价波幅围绕中间价附近几十个点子，日内并无方向，汇价走势主要由客盘推动，表明央行的调控已现成效。

北京时间11:43，人民币兑美元 即期报6.5201元，上日收报6.5145元。今日人民币兑美元中间价 报6.5223元，上日中间价为6.515元。人民币兑美元即期成交额 为61.84亿美元，上日半日为79.6亿美元。

全球汇市方面，美元兑一篮子货币周四升至一周高位，市场等待今日稍晚将公布的数据，这些数据有可能支持一些美联储官员对美国经济相对乐观的看法。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7053元, 上日尾盘为6.707元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5285元, 上一交易日尾盘报6.5245元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.5184；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。