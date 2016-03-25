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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 14:40 BJT

《2016年中国央行公开市场单周资金流向一览》--3月25日

路透北京3月25日 - 随着流动性紧势逐渐缓和，中国央行公开市场本周逆回购操作规模亦逐日递减，不过
仍连续第二周净投放，以应对季末因素扰动。季末之际机构流动性管理趋谨慎，预计央行操作仍会相机抉择，
资金面平稳跨季无忧。

    分析人士并认为，货币政策态度仍偏中性，在汇率和通胀双制衡下，政策进一步宽松空间受限；但在关键
时点资金紧张时，预计央行仍会借助逆回购和中期借贷便利（MLF）等结构性工具加以应对，以实现资金面紧
平衡。
                 
    以下为2016年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币):

       时间           央票    正回购     正回购    逆回购   逆回购     SLO     净回笼量(-)
                     到期量   到期量     操作量    操作量   到期量   净投放量  /净投放量(+)
    ---------------------------------------------------------------------------------------
       累计                                                                       +3,700
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/19-3/25          --       --         --      3,800     2,000      --         1,800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/12-3/18          --       --         --      2,000     1,150      --           850
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    3/5-3/11           --       --         --      1,150     3,200      --        -2,050
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/27-3/4           --       --         --      3,200    11,600      --        -8,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/20-2/26          --       --         --      8,800     9,600      --          -800
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/15-2/19          --       --         --      1,400     5,950      --        -4,550
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    2/7-2/14           --       --         --        100      --        --          +100
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/30-2/6           --       --         --      6,200     1,800      --        +4,400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/23-1/29          --       --         --      8,800     1,900   -1,500       +5,400   
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/16-1/22          --       --         --      5,550     2,400    1,500       +4,650
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/9-1/15           --       --         --      2,400     2,000      --          +400
    ---------------------------------------------------------------------------------------
    1/1-1/8            --       --         --      2,000       100      --        +1,900
    --------------------------------------------------------------------------------------- 
       
 注: 1.浏览央行2015年公开市场单周资金流向一览，请点选 
     2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
     3.考虑到资金实际到账时间因素，正常情况下每周央票和回购到期量统计时间段为上周六至本周五，节
日换休时以实际工作日为准。
     4.因节假日调休因素，春节前后的几周统计区间调整为1/30-2/6、2/7-2/14和2/15-2/19。(完)

 (整理 侯向明； 审校 吴芳)

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