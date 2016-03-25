中国债市动态：10年国开引领现券弱势，通胀抬头值得关注但暂时影响有限

路透上海3月25日 - 中国银行间市场周五10年国开债150218券在上日一级不佳影响下，走势继续偏弱，拖累市场情绪，不过因缺乏其他刺激因素，现券总体变化并不大。

至于近来猪肉和蔬菜价格涨势引发3月CPI增速走高的担忧，交易员表示暂时还以关注为主，目前来看对市场影响有限。

上海一银行交易员称，除10年国开150218券外，早盘现券走势较为平稳。“现在离(3月CPI)数据出来还有一段时间，虽然预期不会低，但现在反应的还不明显。”

剩余期限近10年的国开行150218券，因多次续发存量较大，流动性好而备受交易户青睐，是近期长端走向的重要风向标。

国开行周四午后增发的该期债，中标收益率3.2115%，高于3.18%的市场预测均值和当时二级水平。目前该券最新报价 在3.2375%/3.2300%，上日尾盘为3.2300%/3.2150%。

国家统计局将于4月11日公布3月居民消费价格指数(CPI)，2月同比增幅为2.3%。

中金公司最新固收日报预计，3月CPI同比增速可能回升至2.5%-2.6%。加上需求弱复苏带动工业小幅回升，货币政策放松将受到一定干扰，央行可能不急于将七天回购向下引导。但向前看核心通胀依然低迷，低通胀仍是基本格局。