背景资料：台湾主要人民币债券发行情况一览

路透台北3月25日 - 台湾自2013年2月开放境内人民币业务，3月中国信托银行发行台湾第一档人民币债券，此后台湾人民币债券市场开始发展。

根据柜买中心统计，台湾人民币债券(宝岛债)2016年尚未有发行；2015年已发行人民币债311.72亿元；2014年则共发行了208亿人民币。