台湾股市：第四日收低且成交量创今年低，观望外资动向

路透台北3月25日 - 台湾股市周五收低，连续第四日下跌。分析师表示，台股于国际主要股市休市期间缺乏交投方向，在投资人倾向退场观望下，成交量创今年低位，周线以下跌105.74点作收。

台湾加权股价指数 收低0.44%,至8,704.97点；今日成交初值 仅591.32亿台币，较上交易日修正后的810.28亿大幅萎缩27%。

全曜财经资深分析师陈唯泰指出，本周大盘均维持低量、高档震荡的整理格局，由于外资仍主控期、现货走势，只要操作心态尚未翻空，指数就只能撑在高档。

〞量创今年新低，拖久了大家心中都毛毛的。〞他说。

陈唯泰认为，今日台股已经跌破五、10日短期均线支撑且弯头向下，若以量先价行的角度来看，大盘恐怕还有回档修正的可能。由于下周一美股仍休市，若多头没能在此空窗期间表态，随着时间接近清明长假，盘势恐波动加剧。指数区间先看8,630-8,760点。