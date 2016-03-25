法国财政：2015年公共赤字相对GDP比例降至3.5%，优于承诺减赤目标

路透巴黎3月25日 - 法国国家统计局(INSEE)周五公布数据显示，法国去年削减公共赤字幅度，已超越向欧盟承诺的目标，但法国债务比例仍升至纪录高位。

INSEE公布，法国去年公共赤字相对经济产出比例降至3.5%。

这是2008年全球金融危机开始以来最低赤字比例，也优于法国政府向欧盟机构及其他欧元区国家提出的承诺目标。

尽管赤字比例下滑，但法国政府举债以融通预算赤字，导致去年总债务相对国内生产总值(GDP)比例升至95.7%纪录高位，2014年时为95.3%。