法国财政：2015年公共赤字相对GDP比例降至3.5%，优于承诺减赤目标

欧元债市：公债收益率上涨，因大量供应充斥市场
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
路透巴黎3月25日 - 法国国家统计局(INSEE)周五公布数据显示，法国去年削减公共赤字幅度，已超越向欧盟承诺的目标，但法国债务比例仍升至纪录高位。
INSEE公布，法国去年公共赤字相对经济产出比例降至3.5%。
这是2008年全球金融危机开始以来最低赤字比例，也优于法国政府向欧盟机构及其他欧元区国家提出的承诺目标。
尽管赤字比例下滑，但法国政府举债以融通预算赤字，导致去年总债务相对国内生产总值(GDP)比例升至95.7%纪录高位，2014年时为95.3%。
另一方面，去年公共支出小幅下滑，相对GDP比例降至56.8%，低于2014年的57.3%。(完)
路透伦敦1月18日 - 欧元区公债收益率周三上涨，昨日比利时发售60亿欧元10年期公债，规模创纪录，意大利将为60亿欧元15年期公债定价。
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
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