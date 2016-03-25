中国票据市场：转贴利率小升，月末银行降规模致出票意愿偏高

路透北京3月25日 - 中国票据市场转贴利率本周小幅上行，但整体走势较为平稳。交易员称，周初资金收紧，加上月末银行规模受限，打击收票热情。

他们并表示，临近月底机构出票降规模意愿较高，在银行未有大幅增加票据配置的情况下，月末转贴利率将仍以上行为主，而资金面料在央行维稳下波动不大。

“转贴利率略有上行，足月纸票在3.40%左右，电票在3.30%左右。前几天资金紧张，而且月末降规模导致大家收票热情不高。”上海一银行交易员说。

她并称，临近月末，转贴利率料仍会维持在相对高位，下行动力不足；近几天资金面虽然有所缓解，但各银行的规模仍然较为紧张，出票意愿上升。

随着流动性紧势逐渐缓和，中国央行公开市场本周逆回购操作规模亦逐日递减，不过仍连续第二周净投放，以应对季末因素扰动。季末之际机构流动性管理趋谨慎，预计央行操作仍会相机抉择，资金面平稳跨季无忧。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价