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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 15:10 BJT

背景资料： 全球主要国家及地区最新指标利率一览表

韩国央行周五发表声明称，部分民间经济学家向央行总裁提出警告，长时间
的低利率打压银行和金融公司获利，可能加大金融稳定风险。“部分专家提出，
由于净利差萎缩及利率持续处于低位，需慎防金融公司获利能力恶化状况延长的
可能性，”声明称。 
  美国     联邦基金利率0.25%-0.5%         2015年12月16日升息25基点
           基本贴现率1.00%                2015年12月16日升25基点
  加拿大   隔夜拆款利率0.5%               2015年7月15日降25基点
  巴西     Selic利率14.25%                2015年7月29日升50基点
                                          
 亚洲
  日本     隔夜拆款利率目标0-0.10%        2010年10月5日从0.10%下调
           贴现率0.30%                    2008年12月19日降20基点
  中国     金融机构一年期存款利率1.5%     2015年10月23日降25基点
           一年期贷款利率4.35%            2015年10月23日降25基点
  台湾     重贴现率1.5%                   2016年3月24日降12.5基点
           担保放款融通利率1.875%         2016年3月24日降12.5基点
           短期融通利率3.75%              2016年3月24日降12.5基点
  香港     最优惠利率(P)5.00%**           2008年11月7日降25基点
           隔夜贴现窗利率0.75%            2015年12月17日升25基点
  韩国     基本利率(base rate)目标1.50%   2015年6月11日降25基点
  澳洲     隔夜拆款利率2.00%              2015年5月5日降25基点
  马来西   隔夜政策利率3.25%              2014年7月10日升25基点
 亚                                       
  新西兰   官方指标利率2.25%              2016年3月10日降25基点
  泰国     一天期附买回利率1.50%          2015年4月29日降25基点
  菲律宾   隔夜借款利率4.0%               2014年9月11日升25基点
  印度     附买回利率6.75%                2015年9月29日降50基点
           附卖回利率5.75%                2015年9月29日降50基点
  印尼     指标利率6.75%                  2016年3月17日降25个基点
                                          
 欧洲
  欧元区   主要再融资利率0.00%            2016年3月10日降5基点
  英国     准备金利率0.5%                 2009年3月5日降50基点
           (向商业银行在央行的准备金支付的利率)
  瑞士     利率目标区间负1.25-负0.25%     2015年1月15日降50基点
  瑞典     附买回利率负0.5%               2016年2月11日降15基点
  丹麦     贷款利率0.05%                  2015年1月19日降15基点
           存单(CD)利率负0.75%            2015年2月5日降25基点
  挪威     指标利率0.50%                  2016年3月17日降25基点
  俄罗斯   指标一周期回购利率11%          2015年7月31日降50个基点
                                          
 非洲
  南非     附买回利率7.0%                 2016年3月17日升25基点  
                                          
 
 
    *  以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。
    ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优
惠利率为5.25%。(完)    

 (整理 李春喜; 审校 高琦)

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