日本债市：公债价格持稳，受两年期公债标售需求稳健支撑

指标10年期日债收益率 小跌半个基点至负0.110%，探 向本月稍早所及的纪录低点负0.135%。6月10年期日债期货 上涨0 .03点，收在151.89。 30年期日债收益率 下跌1.5个基点至0.500%。 在日央行负利率政策下，收益率曲线可能维持在历史低点附近，投资 人已然扩大购买海外债券以寻求更高收益。 日本财务省周五公布数据显示，国内投资人上周净买超外国债券金额 达2.276万亿(兆)日圆左右，创下2005年以来新高。 美国公债收益率上日在清淡交易中小幅升高，因市场持续评估美国联 邦储备理事会(FED/美联储)何时升息。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德 周四表示，下次升息“或在不远的将来”。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.235% -1.5 -0.220% 五年期公债 -0.230% -0.5 -0.225% 10年期公债 -0.095% +0.0 -0.095% 20年期公债 0.395% +0.0 0.395% 30年期公债 0.500% -1.5 0.515% 10年期公债期货 <0#JGB:> 151.89 +0.03 151.86 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 刘秀红/张明钧; 审校 张荻/李春喜)