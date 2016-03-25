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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 15:26 BJT

日本债市：公债价格持稳，受两年期公债标售需求稳健支撑

指标10年期日债收益率 小跌半个基点至负0.110%，探
向本月稍早所及的纪录低点负0.135%。6月10年期日债期货 上涨0
.03点，收在151.89。
    
    30年期日债收益率 下跌1.5个基点至0.500%。
    
    在日央行负利率政策下，收益率曲线可能维持在历史低点附近，投资
人已然扩大购买海外债券以寻求更高收益。
    
    日本财务省周五公布数据显示，国内投资人上周净买超外国债券金额
达2.276万亿(兆)日圆左右，创下2005年以来新高。
    
    美国公债收益率上日在清淡交易中小幅升高，因市场持续评估美国联
邦储备理事会(FED/美联储)何时升息。圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德
周四表示，下次升息“或在不远的将来”。 
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.235%     -1.5   -0.220%
    五年期公债        -0.230%     -0.5   -0.225%
    10年期公债       -0.095%     +0.0   -0.095%
    20年期公债        0.395%     +0.0    0.395%
    30年期公债        0.500%     -1.5    0.515%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         151.89    +0.03    151.86
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>

 (编译 刘秀红/张明钧; 审校 张荻/李春喜)

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