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亚洲 | 2016年 3月 25日 星期五 15:58 BJT

台湾债市：指标券殖利率收高，央行未引导隔夜利率下调令五年券标高

* 央行未引导隔夜拆款利率下调，五年券标高
    * 下周关注美联储叶伦谈话及非农数据
    * 下周105/4殖利率暂看0.80-0.85%

    路透台北3月25日 - 台湾五、10年指标公债殖利率周五收高。交易员指出，因央行降息后并未引导隔夜拆
款利率下调，该利空令五年券105/5 标售利率高于预期，惟逢高仍有实质买盘承接，使得弹幅受
到限制。
    
    交易商表示，隔夜拆款利率罕见未随着降息调整，显示央行已意识到货币政策的极限性。虽然后续仍有机
会降息，但预料实质短率的调整幅度有限。不过今日债券附买回(RP)利率仍下调3基点，多少冲淡了隔拆代收
利率未调的冲击。
    
    〞虽然央行说传统货币政策还有空间，但指的是重贴现率，实质短率已经有限了。〞一位银行交易员说。
    
    央行未引导隔夜拆款利率变动也影响到中午105/5的标售，得标利率为0.548%高于市场预估，此令发行前
交易殖利率一度跳升至0.549%，不过对其他年期券并未产生太大影响。
    
    针对下周台债走势，交易员认为，曲线短端仍需消化央行降息幅度不如预期及标债的利空，因此交易区间
料将上移，此外也要看美联储主席叶伦的讲话内容，是否会对升息预期有所改变。
    
    〞若从顶多升息两次，变成至少升息两次，这就会让债市承压。〞一银行交易员说。
    
    此外，证券商交易员也提及，下周五美国将公布非农就业数据，但台湾因已展开清明节长假，因此交易商
料自下半周调整部位以为因应。
    
    台湾央行周五表示，财政部委托标售的五年105/5期公债得标利率为0.548%，此高于市场预估的0.495-0.5
2%区间，较前期同年期公债的0.845%走跌29.7个基点。 
    
    台湾央行周四公布季度理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.5%。为连续第三季降
息半码。此亦符合市场预期。     
    
    交易员预估，下周10年券105/4期殖利率区间暂看在0.80-0.85%；五年券105/5期发行前交易区间则估在0.
52-0.57%。     
          
     收盘价                   涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                   (基点)                              (亿台币)
 期                                                               
  5   105/5                    +3.10     0.5400%  0.5200-0.5490%      95.5
 10   105/4                    +2.20     0.8220%  0.8158-0.8350%      57.0
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/2                      没有成交
  10     105/4                       0.8220%
   5     105/5                       0.5400%
   3     105/1                      没有成交
   2    104/10                      没有成交
 (完)         

 (记者 董永年; 审校 林高丽)

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