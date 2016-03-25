台湾债市：指标券殖利率收高，央行未引导隔夜利率下调令五年券标高

* 央行未引导隔夜拆款利率下调，五年券标高 * 下周关注美联储叶伦谈话及非农数据 * 下周105/4殖利率暂看0.80-0.85% 路透台北3月25日 - 台湾五、10年指标公债殖利率周五收高。交易员指出，因央行降息后并未引导隔夜拆 款利率下调，该利空令五年券105/5 标售利率高于预期，惟逢高仍有实质买盘承接，使得弹幅受 到限制。 交易商表示，隔夜拆款利率罕见未随着降息调整，显示央行已意识到货币政策的极限性。虽然后续仍有机 会降息，但预料实质短率的调整幅度有限。不过今日债券附买回(RP)利率仍下调3基点，多少冲淡了隔拆代收 利率未调的冲击。 〞虽然央行说传统货币政策还有空间，但指的是重贴现率，实质短率已经有限了。〞一位银行交易员说。 央行未引导隔夜拆款利率变动也影响到中午105/5的标售，得标利率为0.548%高于市场预估，此令发行前 交易殖利率一度跳升至0.549%，不过对其他年期券并未产生太大影响。 针对下周台债走势，交易员认为，曲线短端仍需消化央行降息幅度不如预期及标债的利空，因此交易区间 料将上移，此外也要看美联储主席叶伦的讲话内容，是否会对升息预期有所改变。 〞若从顶多升息两次，变成至少升息两次，这就会让债市承压。〞一银行交易员说。 此外，证券商交易员也提及，下周五美国将公布非农就业数据，但台湾因已展开清明节长假，因此交易商 料自下半周调整部位以为因应。 台湾央行周五表示，财政部委托标售的五年105/5期公债得标利率为0.548%，此高于市场预估的0.495-0.5 2%区间，较前期同年期公债的0.845%走跌29.7个基点。 台湾央行周四公布季度理监事会议决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.5%。为连续第三季降 息半码。此亦符合市场预期。 交易员预估，下周10年券105/4期殖利率区间暂看在0.80-0.85%；五年券105/5期发行前交易区间则估在0. 52-0.57%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/5 +3.10 0.5400% 0.5200-0.5490% 95.5 10 105/4 +2.20 0.8220% 0.8158-0.8350% 57.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/2 没有成交 10 105/4 0.8220% 5 105/5 0.5400% 3 105/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 林高丽)