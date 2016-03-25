台湾个股：台企银称将下半年赴纽约及东京设分行，拟发行160亿台币金融债

路透台北3月25日 - 台湾中小企业专业银行--台湾中小企银 周五称，今年全年放款目标将成长4.79%，主要来源为企业放款及利差较大的海外放款；另为提升海外获利比重，下半年将增设纽约及东京分行

台企银指出，因应拓展海外据点所需，下半年亦将发行〞无到日非累积次顺位金融债券〞，及〞长期次顺位金融债券〞，金额各80亿台币。

台企银今日召开线上法人说明会公布，该行2015年税前盈余达到61.69亿台币，创历史新高，税后盈余达51.13亿台币，每股税后盈余为0.90台币。今年并将发放0.1台币现金及0.5台币股票股利。

〞外界可能不知道我们的投资价值，近几年来我们的获利稳健成长，是股市中的成长股。〞台企银会计处长杨金福说。

他表示，2015年该行整体获利创新高，手续费净收益较2014年成长27.06%，高成长动能带动整体获利表现，占整体净收益的17%。今年前二月税前净利达10.97亿台币，年增率为7.08%，仍维持成长趋势。

惟央行25日起再度降息半码冲击，内部初估存放利差将缩小1.5个基点，全年利息收益将减少1.9亿台币。

台企银指出，去年因国际景气不振及油价下跌，民间消费不如预期，今年1月分景气仍处于低缓，全年经济成长率恐与去年差不多；而由于海外存放款利差较大，未来将积极拓展海外业务，美国因景气优于其他地区，下半年将增设美国纽约，另亦将设立日本东京分行。

台企银周五收在8.53台币，至2月底止每股净值12.32台币(完)